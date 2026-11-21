El director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig Meza, realizó una visita oficial a Puerto Williams como parte de su despliegue en la Región de Magallanes, instancia en la que conoció proyectos de emprendimiento local y espacios históricos del pueblo yagán.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el recorrido por el cementerio indígena de Bahía Mejillones, territorio ancestral donde la autoridad sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad y visitó la tumba de Cristina Calderón Harban.

“Tuvimos un momento de reflexión y encuentro con la comunidad. También pudimos conversar sobre las necesidades y las oportunidades que a través de Conadi podemos facilitar para su crecimiento y desarrollo”, señaló Malig.

Emprendimiento y coordinación en terreno

Durante la jornada, el titular del servicio también conoció el proyecto turístico de navegación en kayak impulsado por David Alday, iniciativa financiada mediante el Fondo de Desarrollo de Conadi.

La agenda incluyó además una reunión de trabajo con el delegado presidencial de la Provincia Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, orientada a recoger requerimientos de los habitantes y coordinar futuras acciones en la zona. “Quedamos a disposición como delegación para seguir colaborando y fortaleciendo nuestros lazos”, afirmó Moncada.

En el despliegue participaron el seremi de Gobierno, Ángel Roa; el jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Conadi en Magallanes, Nelson Aguilera; y Lidia González, hija de Cristina Calderón e integrante del pueblo yagán, abordando alternativas de respaldo para el resguardo del patrimonio cultural y el desarrollo comunitario en el territorio austral.