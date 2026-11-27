Con villancicos y la ilusión intacta de la infancia, CorreosChile dio el vamos oficial en Punta Arenas a una nueva versión de su histórica campaña navideña “Apadrina un Sueño 2026”. Nacida en 1992 por iniciativa de los propios carteros, esta cruzada solidaria regresa a la Región de Magallanes con el desafío de lograr que ninguna carta se quede sin padrino o madrina, sumando el respaldo de autoridades locales y nuevos aliados.

El lanzamiento estuvo marcado por la alegría de niños y niñas de la Escuela Especial de Lenguaje Rayito de Luz, quienes llegaron con sus cartas escritas a mano, dibujos y estampillas, convencidos de que sus deseos viajarán directo al Polo Norte. Para las comunidades educativas y familias que participan año a año, esta instancia se ha consolidado como un hito fundamental del espíritu navideño en la zona.

En la edición anterior, la solidaridad de los habitantes de la capital regional permitió incluso superar la cantidad de cartas recibidas inicialmente, reflejando el compromiso de la ciudadanía. Para esta temporada, el llamado apunta a alcanzar el 100% del apadrinamiento, motivando a que familias, grupos de amigos, empresas y compañeros de trabajo se organicen para leer las misivas y hacerse cargo de los anhelos de los niños de la región.

Desde el sector público también destacaron el sentido profundo de esta cadena de afecto en los hogares más vulnerables, subrayando que un regalo entregado con cariño tiene el poder de transformar la Nochebuena en una velada inolvidable para un niño y reafirmar el sello solidario que caracteriza a los habitantes de la zona austral.

¿Cómo participar y hasta cuándo hay plazo?

Quienes deseen convertirse en padrinos o madrinas pueden acercarse directamente al punto de lectura habilitado en la sucursal de CorreosChile en Punta Arenas para conocer las historias escritas en papel, o bien participar de manera digital ingresando al portal navidad.correos.cl.

El plazo para elegir una carta y entregar el obsequio se extenderá hasta el próximo 18 de diciembre.