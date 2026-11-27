Este viernes 27 de noviembre, a las 16:00 horas, vence el plazo para postular al Subsidio Habitacional para Sectores Medios (DS1), proceso que incorpora un llamado especial para acceder al nuevo Tramo 4.000 del programa impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El beneficio está dirigido a familias que no poseen una vivienda propia y permite adquirir casas o departamentos, nuevos o usados, por un valor de hasta 4.000 UF. En zonas extremas —como la Región de Magallanes— y determinados territorios insulares, el límite aumenta a 4.500 UF. La convocatoria contempla 2.500 cupos para nuevos beneficiarios y otros 2.500 para quienes ya cuentan con un subsidio vigente y deseen cambiar de tramo.

Requisitos para postular al Subsidio DS1 Tramo 4.000

Tener al menos 18 años y contar con cédula de identidad vigente (las personas extranjeras deberán acreditar residencia definitiva).

No ser propietario de una vivienda.

Contar con un ahorro mínimo de 200 UF (equivalente a cerca de $8,3 millones ) disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026 , a las 14:00 horas.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) .

Cumplir con los límites de ingresos establecidos si pertenece al tramo superior al 90% del RSH.

Contar con capacidad para financiar el valor restante de la vivienda.

Excepcionalmente, para este llamado no se exige acreditar una antigüedad mínima de 12 meses de la cuenta de ahorro ni presentar un certificado de preaprobación de crédito hipotecario.

Límites de ingresos líquidos mensuales

Quienes pertenezcan al tramo superior al 90% del Registro Social de Hogares deberán ajustarse a los siguientes topes de ingresos líquidos mensuales familiares:

Para regiones extremas (incluida Magallanes), provincias de Chiloé y Palena, y comunas de Rapa Nui y Juan Fernández:

Un integrante: $3.290.475.

Dos integrantes: $4.113.094.

Tres integrantes: $4.442.142.

Cuatro integrantes o más: $4.771.189.

Para la zona centro-sur del país, incluida la Región Metropolitana:

Un integrante: $2.673.511.

Dos integrantes: $3.496.130.

Tres integrantes: $3.825.177.

Cuatro integrantes o más: $4.154.225.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio según ubicación?

El monto del aporte estatal varía de acuerdo con la zona geográfica en la que se emplace la propiedad:

550 UF: viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF en Magallanes , Aysén, la provincia de Palena, Rapa Nui y Juan Fernández.

500 UF: viviendas de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la provincia de Chiloé.

400 UF: viviendas de más de 2.200 UF y hasta 4.000 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos, con excepción de las provincias de Chiloé y Palena.

Plazos y canales de postulación

Las postulaciones en línea estarán habilitadas hasta las 16:00 horas de este viernes en el sitio web del Minvu, trámite para el cual se requiere contar con ClaveÚnica y mantener los ahorros en BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes. En tanto, quienes hayan reservado previamente una hora de atención podrán realizar el proceso de forma presencial en las oficinas del Serviu.

Finalmente, las personas que ya posean un subsidio DS1 vigente también pueden solicitar el cambio al nuevo tramo, acreditando el ahorro mínimo de 200 UF y presentando la documentación que detalle el precio y financiamiento de la propiedad.