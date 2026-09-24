CreaCorazones lanza colección de 100 corazones de cerámica a beneficio de las Jornadas de Rehabilitación de Magallanes

Por cuarto año consecutivo, la iniciativa artística y terapéutica CreaCorazones vuelve a conectar el arte con la solidaridad en la zona austral. Se trata de una edición limitada de 100 corazones de cerámica artesanales, elaborados de forma comunitaria por usuarios del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Magallanes, cuyos fondos serán destinados íntegramente a las Jornadas por la Rehabilitación.

Creado por la artista Paola Romero, el proyecto reunió durante dos meses a cerca de 50 usuarios acompañados por 14 monitores y colaboradores. Cada pieza fue confeccionada en equipo a través de un proceso colaborativo que abarcó desde el moldeado de la arcilla hasta los detalles y el esmaltado final, convirtiéndose en una instancia de encuentro, contención y amistad durante los procesos de terapia.

Edición especial por los 40 años de la institución

Esta versión 2026 cobra un matiz especial al enmarcarse en la conmemoración de los 40 años del Centro de Rehabilitación en Magallanes. Bajo el concepto central de “renovación”, los corazones incorporan diseños de mariposas como símbolo de renacer, junto a palabras grabadas como “recuperación”, “amor”, “entrega” y “apoyo”.

La venta oficial se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el Salón Antártico del módulo central de Zona Austral (Zona Franca). Cada pieza tendrá un valor de $60.000 e incluirá una caja de presentación acompañada por la historia de uno de los usuarios participantes. La iniciativa cuenta además con el auspicio de Patagonia Blend, El Molino, Nanuc, Edelmag y Methanex.