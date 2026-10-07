Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas premia a 131 voluntarios por años de servicio en emotiva ceremonia

En un marco de solemnidad y profundo agradecimiento de la comunidad, el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas se convirtió este martes en el escenario de una de las ceremonias más significativas para la capital regional. Un total de 131 voluntarios pertenecientes a las distintas compañías y brigadas del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas recibieron sus distinciones por años de servicio.

El acto contó con la masiva presencia de familiares, compañeros de filas y autoridades regionales y comunales, quienes acompañaron a los homenajeados en un recorrido de reconocimientos que se inició con las piochas por cinco años de permanencia en las filas y avanzó gradualmente reconociendo varias décadas de trabajo abnegado.

62 años de trayectoria y reconocimientos especiales

El hito de mayor emotividad y aplausos de la jornada se vivió al momento de galardonar la impresionante trayectoria de 62 años de servicio, distinción que recayó en el exsuperintendente del Cuerpo de Bomberos, Alejandro Gjuranovic, insigne integrante de la Cuarta Compañía “Bomba Croata”, cuya vida institucional representa un testimonio de liderazgo y valores para las nuevas generaciones de la zona austral.

Dentro de la nómina de galardonados destacó también la condecoración otorgada al profesional de Pingüino Multimedia, Luis García Torres, quien recibió su premio por 17 años de servicio ininterrumpido en la institución. Desde el medio regional hicieron llegar las más sinceras felicitaciones a todos los voluntarios distinguidos por mantener vivo el espíritu de entrega y vocación de servicio en Magallanes.