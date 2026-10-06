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Trasladan a Punta Arenas a imputado por crimen organizado y sicariato tras fallo judicial de Concepción Llevan a juicio oral a imputado por almacenar y difundir material de abuso infantil en Punta Arenas Formalizan por choque y fuga a imputado por homicidio en Plaza Esmeralda de Punta Arenas Condenan a más de 7 años de cárcel a sujeto por agredir a su ex pareja en Punta Arenas
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Formalizan por choque y fuga a imputado por homicidio en Plaza Esmeralda de Punta Arenas

El sujeto, que permanece en prisión preventiva por el crimen cometido en la capital regional, sumó una nueva causa penal tras protagonizar un accidente en un taxi colectivo y abandonar a sus pasajeros.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Un sujeto que actualmente se encuentra privado de libertad por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano colombiano en la Plaza Esmeralda de Punta Arenas, sumó una nueva investigación judicial en su contra.

La Fiscalía local lo formalizó por su responsabilidad en un accidente de tránsito registrado el pasado 3 de febrero de 2025 en la intersección de Avenida España con calle Capitán Juan Guillermos. Según la acusación, el imputado conducía un taxi colectivo cuando cruzó el cruce con luz roja e impactó a otro automóvil que transitaba con luz verde.

A raíz de la colisión, dos personas que viajaban como ocupantes en el taxi colectivo resultaron con lesiones de diversa consideración, una de ellas de carácter grave. Tras el choque, el vehículo volcó y el conductor se dio a la fuga a pie sin prestar ayuda ni dar aviso a los servicios de emergencia.

Por estos hechos, la justicia lo imputó como autor de cuasidelito de lesiones graves y del delito de fuga sin prestar auxilio. Como el imputado ya permanece tras las rejas bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el caso de homicidio, el tribunal dictó para esta causa la medida de arraigo nacional y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

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