Conductor choca contra barrera de contención, vuelca y huye del lugar en Avenida España

​Un violento accidente de tránsito se registró cerca de las 3:15 horas de este miércoles en el sector centro de Punta Arenas, luego de que una camioneta terminara volcando en la intersección de Avenida España, entre las calles Fagnano y Waldo Seguel.

​Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando una camioneta Nissan, que circulaba por la arteria en dirección de sur a norte, perdió el control e impactó de lleno contra una barrera de contención, lo que provocó que el móvil terminara volcando en plena vía pública.

​Tras el impacto, terceros que transitaban por el sector acudieron en auxilio y sacaron al conductor desde el interior del vehículo. Sin embargo, una vez fuera del automóvil, el sujeto huyó a pie de la zona, dejando la camioneta abandonada. Se presume que el conductor se encontraría en estado de ebriedad.

​Hasta el lugar se desplazó personal del SAMU y la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos. Los voluntarios bomberiles debieron realizar maniobras de revisión y mitigación de riesgos debido a un derrame de combustible registrado en el vehículo accidentado.

​En el sitio del suceso, personal de Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente y gestionó la llegada de una grúa para retirar la camioneta de circulación, mientras se inician las diligencias para dar con el paradero del responsable.