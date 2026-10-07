Conductor choca contra barrera de contención, vuelca y huye del lugar en Avenida España

Un violento accidente de tránsito se registró cerca de las 3:15 horas de este miércoles en el sector centro de Punta Arenas, luego de que una camioneta terminara volcando en la intersección de Avenida España, entre las calles Fagnano y Waldo Seguel.
Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando una camioneta Nissan, que circulaba por la arteria en dirección de sur a norte, perdió el control e impactó de lleno contra una barrera de contención, lo que provocó que el móvil terminara volcando en plena vía pública.
Tras el impacto, terceros que transitaban por el sector acudieron en auxilio y sacaron al conductor desde el interior del vehículo. Sin embargo, una vez fuera del automóvil, el sujeto huyó a pie de la zona, dejando la camioneta abandonada. Se presume que el conductor se encontraría en estado de ebriedad.
Hasta el lugar se desplazó personal del SAMU y la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos. Los voluntarios bomberiles debieron realizar maniobras de revisión y mitigación de riesgos debido a un derrame de combustible registrado en el vehículo accidentado.
En el sitio del suceso, personal de Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente y gestionó la llegada de una grúa para retirar la camioneta de circulación, mientras se inician las diligencias para dar con el paradero del responsable.