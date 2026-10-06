Trasladan a Punta Arenas a imputado por crimen organizado y sicariato tras fallo judicial de Concepción

En medio de una creciente controversia regional y legal por la capacidad operativa del penal local, durante la tarde de este martes concretó su arribo a la capital magallánica el imputado de alta peligrosidad Ronald Quiñones Quintero, vinculado por el Ministerio Público a delitos de crimen organizado y homicidio por encargo (sicariato). El traslado se llevó a cabo a bordo de un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

A su llegada al terminal aéreo, el sujeto fue recibido por un contingente especializado de Gendarmería de Chile, el cual ejecutó un operativo de máxima seguridad para ingresar al reo de manera inmediata al Centro Penitenciario de Punta Arenas, donde permanecerá recluido en calidad de imputado mientras avanza el proceso penal en su contra.

Fallo judicial e insistencia en acciones legales

El arribo del imputado generó un inmediato rechazo en autoridades e instituciones locales, reabriendo la controversia sobre los estándares de infraestructura y la idoneidad de la cárcel magallánica para albergar reos de alta peligrosidad. Al respecto, la Delegada Presidencial Regional explicó los alcances del dictamen judicial: “Efectivamente, hay una resolución dictada por el Juez de Garantía de Concepción, quien designó que esta persona cumpliera el periodo de imputado en el penal de Punta Arenas. Se intentaron distintos recursos por parte de Gendarmería de Chile, pero la Corte de Apelaciones de Concepción dictó el ‘cúmplase’ de la resolución”.

Asimismo, la representante del Ejecutivo en la zona aseguró que se mantendrán las gestiones para trasladar al reo fuera de Magallanes en el corto plazo. “Distintos organismos intentarán interponer otros recursos para que el reo permanezca el menor tiempo posible en la ciudad. Desde hace más de un mes se sabíamos de esta medida y por eso Gendarmería, junto con los seremis de Seguridad y Justicia, coordinaron los resguardos necesarios”, concluyó la autoridad.