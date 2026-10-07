Servicio de Salud Magallanes y ENAP firman convenio para prevención del cáncer de mama con mamógrafo móvil y 200 kits Palpa

En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el Servicio de Salud Magallanes y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) formalizaron la firma de un convenio de colaboración mutua. La alianza institucional tiene como objetivo prioritario impulsar campañas de prevención, educación en salud y diagnóstico precoz entre la población femenina de la zona austral.
“La pesquisa oportuna es fundamental para detectar estas patologías en etapas iniciales y acceder a alternativas de tratamiento más efectivas”, destacó Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes, tras la firma del acuerdo. Cabe destacar que el cáncer de mama representa la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel nacional y regional; durante el año pasado en Magallanes, 256 casos pasaron a confirmación diagnóstica, confirmándose 125 diagnósticos e incluyéndose cuatro casos en hombres.
Tres ejes estratégicos de acción
El plan de trabajo conjunto contempla tres pilares fundamentales que se ejecutarán durante las próximas semanas:
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Despliegue de la Clínica Móvil: El Servicio de Salud desplegará su clínica itinerante equipada con mamógrafo por diversos territorios provinciales para acercar el examen preventivo a sectores de difícil acceso.
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Entrega de kits instructivos “Palpa”: ENAP dispondrá de 200 dispositivos instructivos “Palpa”, los cuales simulan la densidad y consistencia del tejido mamario para que las usuarias aprendan y practiquen la técnica del autoexamen mediante la palpación.
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Zumbatón Comunitaria: Como hito de sensibilización, ambas entidades organizarán una Zumbatón masiva abierta a la comunidad para el próximo 23 de octubre a las 18:00 horas en las instalaciones del recinto deportivo Cordenap.