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Llevan a juicio oral a imputado por almacenar y difundir material de abuso infantil en Punta Arenas

El sujeto identificados con las iniciales C.P.O.A. enfrenta acusaciones de la Fiscalía por guardar 75 videos en su celular y compartirlos en redes sociales. El Ministerio Público solicita más de cuatro años de prisión.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó el auto de apertura de juicio oral contra C.P.O.A., imputado por los delitos de almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil en la Región de Magallanes.

La indagatoria de la PDI comenzó tras reportes internacionales de la organización Ncmec, los cuales alertaron sobre un usuario en la zona que compartía contenidos de explotación infantil a través de redes como Facebook, Snapchat y Telegram. Durante una entrada y registro a su inmueble, detectives incautaron un teléfono celular que contenía 75 videos con material de abuso, confirmándose la difusión de varios de estos archivos a terceros.

Por la suma de ambos delitos, el Ministerio Público solicita penas que superan los cuatro años de presidio. El tribunal fijó una audiencia intermedia previa para el 22 de octubre, mientras el acusado permanece sujeto a la medida cautelar de arraigo regional.

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