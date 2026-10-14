El amor venció al “martes 13”: Nuevas parejas contrajeron matrimonio y AUC en la Región de Magallanes

“En martes 13 no te cases ni te embarques”, reza el popular dicho folclórico. Sin embargo, los mitos y las supersticiones no fueron impedimento para que diversas parejas de la Región de Magallanes decidieran formalizar legalmente sus vínculos afectivos durante la jornada de este martes 13 de octubre.

Según el balance entregado por la directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante, durante la fecha se concretaron seis ceremonias en Punta Arenas (cuatro matrimonios y dos Acuerdos de Unión Civil), sumadas a tres enlaces legales en la ciudad de Puerto Natales.

“Nos amamos y no somos supersticiosos”

Entre las historias que marcaron la jornada en la capital regional destaca la de Angélica Manilica y Joaquín Lagos, una joven pareja —ella puntarenense y él oriundo de Puerto Montt— que tras un año de relación y una hija de tres años en común, dio el “sí” al mediodía. “En realidad no nos dimos cuenta de que era martes 13, pero tampoco somos supersticiosos. Formalizamos porque nos amamos y queremos decidir formar nuestra vida juntos”, expresaron con emoción tras salir de la oficina del Registro Civil.

Por su parte, la directora regional, Lorena Bustamante, destacó el compromiso de las y los oficiales civiles para brindar la solemnidad correspondiente a estos hitos de la vida familiar. La autoridad enfatizó además que esta fecha marca el inicio paulatino del incremento en las solicitudes de matrimonio y AUC en la Patagonia, coincidiendo con la llegada de la primavera y las mejores condiciones climáticas en la zona austral.