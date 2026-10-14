Vaticano confirma diagnóstico: León XIV tiene cáncer de pulmón

El Vaticano reveló a través de un comunicado oficial que el Papa León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer maligno originado en las células glandulares que revisten el tejido interno del órgano.

Ante este hallazgo, el equipo médico de la Santa Sede procedió a realizar una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación se llevó a cabo mediante una técnica videoasistida y se extendió por aproximadamente 90 minutos en el Policlínico Gemelli de Roma. “Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, detalló el comunicado vaticano.

Procedimiento radical y viaje a Sudamérica

Los cirujanos optaron por un procedimiento de carácter “radical” con el fin de limpiar completamente la zona afectada por la patología tumoral. Desde la Santa Sede subrayaron que el procedimiento fue exitoso y no presentó complicaciones, manteniéndose hasta el momento la confirmación de su próxima gira pastoral por Uruguay, Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 16 de noviembre.

El Pontífice estadounidense permanecerá internado en el recinto asistencial romano para completar su etapa de recuperación posoperatoria y realizar los exámenes de rigor que determinen los pasos a seguir en su tratamiento médico.