Transportes Bishop vence a Baguales y se mantiene en la cima del Básquetbol Laboral de Punta Arenas

El quinteto de Transportes Bishop ratificó su sólido momento deportivo tras superar por 62 a 39 a Baguales, resultado que le permite sostenerse en lo más alto de la tabla de posiciones en la categoría masculina del Campeonato de Básquetbol Laboral, temporada 2026.

El torneo cesteril, organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) Punta Arenas, desplegó una intensa doble jornada en el gimnasio del Club Español, donde también destacaron los triunfos de Búfalos Mojados sobre Air Express (65-57), Team Croacia ante el Servicio de Salud Magallanes (53-49) y Pistoleros frente a Baguales (63-53).

Resultados de la fecha y tabla de posiciones

Los marcadores registrados durante el fin de semana en el recinto hispano fueron los siguientes:

Sábado 10 de octubre: Búfalos Mojados 65 – 57 Air Express Transportes Bishop 62 – 39 Baguales

Domingo 11 de octubre: Servicio de Salud Magallanes 49 – 53 Team Croacia Pistoleros 63 – 53 Baguales



Con estos resultados, la tabla de posiciones de la división masculina queda encabezada de forma compartida en puntaje por Transportes Bishop y Team Brothers con 33 unidades (ambos con 12 partidos disputados), seguidos de cerca por Vientos del Estrecho, Air Express y Búfalos Mojados con 32 puntos. La competencia promete mantenerse al rojo vivo de cara a la definición de los puestos de avanza a la siguiente ronda.