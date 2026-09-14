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En México rinden homenaje a investigador del INACh Anelio Aguayo por su trayectoria en la ciencia antártica

El pionero de la mastozoología marina en Latinoamérica e investigador del INACh fue reconocido por la UABC, UABCS y la UNAM por sus más de seis décadas dedicadas a la docencia, la investigación y la cooperación científica internacional.

Periodista Web
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En una emotiva ceremonia internacional, el profesor Anelio Aguayo Lobo, referente de la mastozoología marina en Latinoamérica y destacado investigador del Instituto Antártico Chileno (INACh), recibió un homenaje a su trayectoria profesional. El reconocimiento fue otorgado el pasado 3 de septiembre por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El evento, desarrollado en las dependencias de la UABCS en México con transmisión híbrida, reunió a autoridades académicas, colegas y estudiantes. Durante la jornada se presentó una semblanza de Aguayo, destacando sus más de seis décadas dedicadas al estudio de mamíferos marinos, su formación como médico veterinario y biólogo marino, sus inicios en Montemar junto al Dr. Robert Clarke, y su labor en el desarrollo del programa antártico chileno.

Puente científico entre Chile y México

El homenaje resaltó además la figura del investigador como un verdadero puente académico entre ambas naciones. Expositores como el Dr. Luis Medrano (UNAM) y la investigadora Doris Oliva destacaron que, tras el exilio chileno posterior a 1973, Aguayo impulsó el desarrollo científico en México y tejió redes de colaboración internacional que unieron a instituciones mexicanas, chilenas y estadounidenses, además de cofundar la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (Somema).

Visiblemente conmovido, Anelio Aguayo agradeció el reconocimiento reafirmando que la formación de nuevas generaciones y la amistad han sido la base de su carrera, concluyendo su intervención con un afectuoso: “¡Viva México y viva Chile!”.

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