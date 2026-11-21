Estudiantes y docentes del Instituto Superior de Comercio (Insuco) y del Liceo Sara Braun de Punta Arenas participaron esta semana en las primeras funciones de “Desapercibidas y otras contradicciones”, creación escénica de Circo del Sur financiada por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El montaje, de 60 minutos de duración y dirigido por la actriz y dramaturga Andrea Pereda Negroni, integra disciplinas circenses aéreas y de suelo, música en vivo, material audiovisual y relatos testimoniales para rescatar historias de mujeres a través de distintas generaciones.

Al término de las presentaciones, los asistentes formaron parte de una jornada de mediación artística en la que escribieron mensajes dedicados a mujeres relevantes en sus vidas, destacando la resiliencia y fortaleza de madres, abuelas y hermanas. Tanto la dirección de la obra como las comunidades escolares valoraron la recepción del público juvenil y el diálogo generado tras la función.