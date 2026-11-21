Una querella criminal por presunto cuasidelito de homicidio en contexto de negligencia médica fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tras el fallecimiento de un lactante de seis meses cuyo daño neurológico se originó durante su nacimiento en el Hospital Clínico de Magallanes.

La acción judicial fue interpuesta por los padres del menor, Yineth Hernández y Cristian Saldivia, con el patrocinio de los abogados Juan José Srdanovic y Rodrigo Araya, y apunta contra quienes resulten responsables en las atenciones obstétricas de junio de 2023.

Según los antecedentes expuestos por la parte querellante, la madre cursaba un embarazo de alto riesgo por diabetes gestacional y tenía programada una inducción del parto para el 20 de junio de 2023. Pese a que ese día los exámenes confirmaron que el feto estaba en buenas condiciones, el procedimiento fue postergado por dos jornadas debido a la falta de camas en el recinto asistencial.

Al reingresar el 22 de junio, el bebé presentó complicaciones graves en su frecuencia cardíaca, por lo que se realizó una cesárea de urgencia. El recién nacido requirió 20 minutos de reanimación avanzada y sufrió una asfixia perinatal con daño cerebral severo que lo mantuvo hospitalizado con soporte vital hasta su muerte, ocurrida el 19 de enero de 2024.

“Había una cirugía programada y no se respetó ese hecho porque estaban ocupadas todas las camas. Podría haberse derivado en el postoperatorio al Hospital Naval o a la Clínica Magallanes, o haber preparado un pabellón para un día domingo. Consideramos que aquí hubo una negligencia médica y a lo menos administrativa”, señaló el abogado querellante Juan José Srdanovic.

El escrito solicita al Ministerio Público incautar las fichas clínicas íntegras y los registros de monitoreo fetal, mientras que la defensa valoró que los peritajes puedan ser realizados con mayor rapidez por los médicos recientemente incorporados a la Brigada de Homicidios de la PDI en Magallanes.