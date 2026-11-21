Sindicatos, activistas y organizaciones estudiantiles de Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, España, Italia, Portugal y Grecia, entre otros países europeos, convocaron manifestaciones simultáneas este viernes y durante el fin de semana para protestar por el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación y la creciente militarización en el continente.

Las movilizaciones se desarrollan cuando la invasión rusa a Ucrania se aproxima a su quinto año y en la antesala de procesos electorales en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

“Es un evento realmente importante para hacer oír la voz de la juventud (…) y expresar nuestra necesidad de un cambio sistémico e inmediato para nuestro futuro”, señaló Zennor Tyndale-Biscoe, estudiante de 17 años que tenía previsto manifestarse en Truro, Inglaterra.

Huelga general en Italia

En Italia, decenas de miles de trabajadores y estudiantes marcharon en las principales ciudades en el marco de una huelga general de 24 horas convocada por la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) y otras centrales sindicales, en rechazo a la carestía de la vida y al proyecto presupuestario del Gobierno de Giorgia Meloni.

“Nunca había visto un Gobierno presentar un presupuesto y luego presentar dos mil enmiendas para modificarlo. Los primeros en pensar que es una basura son ellos mismos”, declaró Maurizio Landini, líder de la CGIL, a su llegada a la concentración central en la Piazza Vittorio de Roma.

La paralización afectó a sectores públicos y privados, incluyendo escuelas, sanidad y transporte público local, quedando excluidos el transporte aéreo y ferroviario tras la intervención de la Comisión de Garantías.

Movilización estudiantil internacional

De forma paralela, agrupaciones de estudiantes secundarios y universitarios de una veintena de países europeos convocaron este viernes una huelga internacional de la juventud bajo la consigna “Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

En Alemania, donde jóvenes protestaron contra la eventual reintroducción del servicio militar, el estudiante Hannes Kramer cuestionó las prioridades fiscales de los gobiernos europeos: “Mientras que cantidades de dinero que parecen ilimitadas se vierten en los Ejércitos y en las infraestructuras que los sostienen, el Estado de bienestar es desmantelado”.

La jornada coincidió en Francia con el octavo aniversario del inicio del movimiento de los chalecos amarillos, y en España con el aniversario del fallecimiento de Francisco Franco en 1975. En Italia, miles de estudiantes secundarios se sumaron a las marchas exigiendo mayor inversión en educación, salud y bienestar social.