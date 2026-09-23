Familia del piloto Luis Pardo dona su cámara fotográfica histórica al Museo Naval de Punta Arenas

Una valiosa pieza histórica vinculada directamente a uno de los hitos más emblemáticos de la navegación y la presencia chilena en el territorio helado fue entregada por la familia del piloto Luis Pardo Villalón al Museo Naval de Punta Arenas.

Se trata de la cámara fotográfica personal del distinguido marino, quien hace 110 años comandó la hazaña de salvamento más audaz de la historia antártica. El 30 de agosto de 1916, al mando de la pequeña escampavía Yelcho, Pardo desafió el hielo y las extremas condiciones climáticas para llegar hasta la Isla Elefante y rescatar con vida a los 22 tripulantes británicos de la expedición de Ernest Shackleton, quienes permanecían atrapados tras el naufragio del buque Endurance.

Preservación del patrimonio antártico

La hazaña catapultó al piloto chileno al reconocimiento mundial, consolidando el rol estratégico de Chile y de Punta Arenas como puerta de entrada al Continente Blanco. La incorporación de esta cámara fotográfica al recinto naval busca acercar la dimensión humana e histórica del marino a las nuevas generaciones y a los visitantes de la región.

Desde la institución valoraron la generosidad de los descendientes de Pardo al desprenderse de esta reliquia familiar, destacando que el objeto pasa a formar parte definitiva del recorrido museológico para mantener vivo el recuerdo de una gesta inmortal que unió a Chile con la historia de la exploración polar.