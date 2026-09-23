PDI de Puerto Natales recupera más de $6 millones sustraídos a adulto mayor de 80 años

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Puerto Natales, en un trabajo coordinado con la Fiscalía Local, lograron resolver con éxito una denuncia por el delito de hurto presentada por un hombre de 80 años, a quien le habían sustraído más de seis millones de pesos en efectivo acumulados de sus ahorros de jubilación.

Tras recibir la denuncia, los funcionarios policiales iniciaron una serie de diligencias investigativas y de análisis criminal para dar con el paradero de la responsable. Según detalló el subcomisario Jonathan Aravena, de la Bicrim Puerto Natales, las indagatorias permitieron establecer la dinámica del suceso e identificar a una mujer de nacionalidad chilena y 28 años de edad, quien se habría aprovechado de la relación de confianza que mantenía con el adulto mayor para cometer el ilícito.

Recuperación total y estado procesal

En el marco del procedimiento policial, los detectives lograron ubicar el inmueble donde se encontraba oculto el botín, procediendo a la detención en flagrancia de la imputada por el delito de receptación. La intervención permitió incautar y devolver a la víctima la suma exacta de $6.240.000.

Por instrucciones del Ministerio Público, la totalidad de los fondos fueron restituidos formalmente al adulto mayor de 80 años, mientras que la detenida quedó apercibida bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de citación por parte de la Fiscalía para enfrentar los cargos correspondientes.