Declaran Alerta Temprana Preventiva en la Provincia de Última Esperanza por intensas lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, declaró Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Última Esperanza debido a un sistema frontal que dejará precipitaciones de intensidad moderada a fuerte durante este miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales, se proyecta una importante acumulación de agua que podría bordear los 45 milímetros de lluvia en las comunas de Puerto Natales y Torres del Paine, manteniéndose la medida activa hasta que los índices técnicos indiquen una normalización de las condiciones climáticas.

Reforzamiento de monitoreo y recomendaciones a la población

La activación de la alerta implica un reforzamiento de la vigilancia técnica sobre los sectores más vulnerables de la provincia, supervisando el comportamiento de quebradas, la red vial, los cauces de agua y terrenos propensos a saturación para coordinar el despliegue de cuadrillas ante eventuales anegamientos o remociones en masa.

Asimismo, desde los organismos de emergencia instaron a la comunidad a adoptar medidas de prevención, tales como revisar y limpiar las canaletas y desagües de las viviendas. A los automovilistas se les solicitó transitar con máxima precaución por la Ruta 9 y vías interiores reduciendo la velocidad. Finalmente, a quienes visiten el Parque Nacional Torres del Paine se les aconsejó verificar previamente el estado de senderos y caminos con personal de CONAF.