Familias magallánicas celebran las Fiestas Patrias con tradicionales asados y encuentros en Punta Arenas

El inconfundible aroma a brasas y gastronomía criolla se apoderó de diversos sectores de Punta Arenas, donde las familias magallánicas se congregaron masivamente en patios y hogares para conmemorar una nueva edición de las Fiestas Patrias en torno a la mesa.
Durante las jornadas festivas, los tradicionales asados magallánicos, los anticuchos, las empanadas de pino y una variada oferta de preparaciones típicas fueron el centro de atención de las reuniones familiares, consolidando un ambiente de camaradería, largas conversaciones y valoración de las tradiciones patrióticas y regionales.
Cierre de festejos este domingo
A medida que el extenso fin de semana entra en su recta final, la comunidad de la capital regional se prepara para dar término a los festejos durante este domingo, jornada en la que se prevé que continúen los encuentros en torno a las parrillas para disfrutar de los últimos platos de la temporada.
De esta manera, la Región de Magallanes despide las celebraciones de septiembre de 2026 reafirmando sus costumbres culinarias y el espíritu de unidad familiar que caracteriza a la zona austral en estas fechas.