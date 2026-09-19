Kermeses del Liceo Luis Alberto Barrera y Escuela 18 de Septiembre convocan a familias en Punta Arenas

En el marco de las festividades de Fiestas Patrias, diversas kermeses comunitarias y escolares han reunido a cientos de vecinos en distintos puntos de Punta Arenas, ofreciendo alternativas de esparcimiento basadas en la gastronomía criolla, juegos de destreza y dinámicas familiares.

Una de las instancias más concurridas ha sido la tradicional Kermés Papelucho en el Liceo Luis Alberto Barrera, recinto del centro de la comuna que abrió sus puertas durante el fin de semana con estand de comida típica y competencias de puntería organizadas para todas las edades.

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Fiesta comunitaria en el Barrio 18 de Septiembre

A este hito se sumó la festiva jornada en la Escuela 18 de Septiembre, ubicada en el corazón del emblemático barrio homónimo. La actividad ha congregado a delegaciones de vecinos y visitantes con preparaciones gastronómicas tradicionales, puestos de juegos típicos y muestras artísticas.

Desde la organización del recinto del Barrio 18 confirmaron que las actividades de la kermés se mantendrán abiertas al público durante la jornada de este domingo, constituyendo una de las principales alternativas locales para quienes buscan aprovechar la recta final de los festejos patrios en la capital regional.