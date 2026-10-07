Festival Micelio Austral llega a Puerto Williams con charlas y caminata fungi por el Parque Ukika

Una jornada dedicada al conocimiento y la ciencia del reino fungi llegará este sábado 10 de octubre a Puerto Williams. El Festival Micelio Austral desplegará una atractiva programación abierta y gratuita para toda la comunidad de la Isla Navarino, enfocada en la exploración de los hongos y su rol crucial en los ecosistemas de los bosques subantárticos.

El encuentro comenzará a las 09:00 horas en dependencias del Comité Cultural de Puerto Williams, espacio donde se dictará una charla magistral a cargo de Christian Bringas, la cual estará acompañada por una exposición interactiva del fungario oficial del festival.

Caminata guiada en el Parque Ukika

Posteriormente, a las 10:30 horas, las actividades se trasladarán al terreno con el inicio de la Caminata Fungi por los senderos del Parque Ukika. La instancia permitirá a los asistentes observar directamente la biodiversidad de especímenes y comprender las interacciones biológicas del suelo austral.

Aunque la jornada es completamente gratuita y apta para todo público, desde la organización señalaron que para sumarse a la caminata se requiere una inscripción previa a través del formulario digital disponible en las redes sociales del festival. La actividad cuenta con el respaldo estratégico de Transbordadora Austral Broom (TABSA), el Nodo Subantártico y el Comité Cultural local.