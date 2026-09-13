Fiestas Patrias en Fuerte Bulnes: comida típica, descuentos y entrada gratis para menores de 18 años

Un panorama para disfrutar en familia durante Fiestas Patrias prepara el Parque del Estrecho – Fuerte Bulnes, que desde este lunes 14 y hasta el domingo 20 de septiembre contará con gastronomía típica, beneficios en el valor de las entradas y distintas alternativas para aprovechar una jornada al aire libre frente al Estrecho de Magallanes.

Durante toda la semana, la Cafetería del Estrecho tendrá disponibles algunos de los sabores más tradicionales de estas fechas, entre ellos empanadas, choripanes, sopaipillas y mote con huesillos, una alternativa para complementar la visita y hacer una pausa disfrutando de la vista y el entorno natural.

A esto se suma un beneficio especialmente pensado para las familias magallánicas. Niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, residentes de Magallanes, tendrán entrada liberada durante toda la semana, entre el 14 y el 20 de septiembre.

Los adultos también podrán acceder a descuentos. Quienes cuenten con Tarjeta Punta Arenas o sean socios del Club Parque del Estrecho tendrán un 50% de descuento sobre la tarifa vigente para nacionales y residentes.

Una invitación a quedarse y recorrer

La visita al Parque del Estrecho va más allá de conocer el histórico Fuerte Bulnes. La propuesta para estas Fiestas Patrias es aprovechar el día para recorrer sus espacios, conocer el museo, caminar por los nuevos senderos y descubrir la flora y fauna del lugar, además de disfrutar de un momento de descanso en la Cafetería del Estrecho.

Desde el parque recomiendan considerar un tiempo mínimo de dos horas para la visita, de manera de contar con el tiempo suficiente para recorrer los nuevos senderos y disfrutar también de la propuesta gastronómica.

El parque estará abierto de 10:00 a 17:30 horas, con último ingreso a las 16:30 horas.

Así, durante esta semana de Fiestas Patrias, el Parque del Estrecho propone combinar historia, naturaleza, gastronomía y paisajes, en un panorama pensado para disfrutar sin apuro y en familia, a pocos kilómetros de Punta Arenas.

Las actividades comienzan este lunes 14 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 20 de septiembre.