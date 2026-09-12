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Elección de la mejor empanada del Barrio Juan Pablo II define a la competidora para la gran final comunal de Punta Arenas

Adelaida Coñocar obtuvo el primer lugar en el certamen vecinal con una receta tradicional de pino a cuchillo. Representará a su sector este 15 de septiembre en el concurso de la Plaza Muñoz Gamero.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Con música en vivo, esquinazos de cueca y degustaciones típicas, los vecinos del Barrio Juan Pablo II en Punta Arenas iniciaron las celebraciones de Fiestas Patrias en el marco del concurso “La Mejor Empanada Criolla”, organizado por el programa Quiero Mi Barrio y la Municipalidad de Punta Arenas.

La jornada comunitaria se transformó en un espacio de esparcimiento para las familias del sector, contando con las presentaciones artísticas de las agrupaciones “Ainara y Anias”, “Semillita del Folklor” y el conjunto “Entre Espuelas y Coirones”.

El momento central de la actividad fue el juzgamiento del certamen culinario, donde el primer lugar recayó en Adelaida Coñocar, quien se presentó por primera vez en la competencia imponiéndose con una preparación casera a base de pino picado a cuchillo y una masa elaborada con manteca y agua tibia.

Tras adjudicarse la etapa barrial, la triunfadora obtuvo el derecho de representar al sector en la gran final comunal de la Mejor Empanada de Punta Arenas, evento gastronómico que se llevará a cabo este 15 de septiembre en la Plaza Muñoz Gamero.

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