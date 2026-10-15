Fotógrafo James Quezada celebra 25 años de trayectoria con exposición de aves patagónicas en Punta Arenas

Con una trayectoria de más de dos décadas dedicada a documentar la biodiversidad y el comportamiento de la avifauna austral, el destacado fotógrafo de naturaleza James Quezada Ramírez inauguró este martes 13 de octubre su exposición titulada “25 años tras el vuelo de las aves”.

La muestra cultural se montó en las instalaciones de la Escuela Villa Las Nieves, ubicada en avenida Los Generales 0530 en Punta Arenas. La iniciativa propone un recorrido visual por la riqueza natural de la Patagonia y los ecosistemas marinos de Tierra del Fuego, resaltando la labor de observación en hitos biológicos como Bahía Lomas, humedal reconocido internacionalmente por albergar el vuelo colectivo de miles de aves playeras migratorias.

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Fotografía, legado y educación ambiental

La pasión de Quezada por la fotografía se remonta a las enseñanzas de su padre, Rodolfo Quezada, con quien aprendió los secretos de las cámaras análogas y los rollos fotográficos, disciplina que con los años derivó en un compromiso permanente con la conservación de la fauna subantártica.

Tal como destacó Doris Sandoval en la reseña de la muestra, el trabajo del autor trasciende la contemplación estética, constituyendo una herramienta pedagógica para la educación ambiental y el resguardo del patrimonio natural de Magallanes. La exposición continuará abierta a la comunidad educativa para sensibilizar sobre el cuidado de las especies y sus hábitats.