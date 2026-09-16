Gran Parada Militar: Más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden participarán de la jornada

La V División de Ejército se encuentra afinando los últimos detalles para la Gran Parada Militar que se realizará en Punta Arenas.

De acuerdo con información oficial de Ejército, la actividad se desarrollará el viernes 18 de septiembre a las 11 horas en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero de la capital regional de Magallanes.

La parada militar será la primera que encabezará la delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías acompañada de su gabinete ministerial.

A la cita asistirá el comandante en jefe de la V División de Ejército , Jorge Hinojosa, el gobernador regional, Jorge Flies, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto, el comandante en jefe de la IV Brigada Aérea, general de brigada Francisco Ramírez, el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, el jefe de la Región Policial de Magallanes de la PDI, prefecto Carlos Vásquez y el director regional (s) de Gendarmería en Magallanes, teniente coronel Edgardo Pérez, entre otras autoridades.

“Formarán más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden con presencia de personal y medios de las unidades presentes en Punta Arenas”, informaron desde el Ejército.

Prácticas

El martes, aeronaves de la Fuerza Aérea sobrevolaron los cielos magallánicos, realizando los ensayos preparativos para la Parada Militar.

Se espera que la ofrenda floral y el Te Deum ecuménico se realicen desde las 9 de la mañana.