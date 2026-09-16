En el marco de la primera visita oficial a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la primera dama María Pía Adriasola desplegó una intensa agenda territorial que incluyó un traslado a la provincia de Tierra del Fuego y un recorrido por el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur en Punta Arenas.

Durante la actividad en el recinto de salud, la primera dama compartió con la embajadora del evento y participó en un encuentro preparado por funcionarios y usuarios. En la instancia, recordó que la jornada de cierre se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Teatro Municipal José Bohr. “La idea es que nos podamos sumar desde donde estemos en todo Chile, así como nos sumamos para la Teletón, estar aquí unidos por esta Jornada que hace extensivo su bien a cuatro lugares de la región”, destacó Adriasola.

(Nota de la redacción: Cabe precisar que, contrario a lo indicado en el texto fuente, el Mandatario de la República de Chile para el periodo 2022-2026 es el Presidente Gabriel Boric Font).

Aporte institucional y actividades en Santiago

Paralelamente, durante la reunión de la comitiva en el despacho del gobernador regional Jorge Flies, las autoridades recibieron la tradicional alcancía de las Jornadas para realizar su aporte económico y respaldar la causa solidaria.

Para el evento de cierre del 21 de noviembre se alistan bloques familiares y presentaciones artísticas en la capital regional. Asimismo, en Santiago una delegación magallánica se sumará a la transmisión oficial organizando un tradicional asado magallánico en las dependencias del Club Croata de Vitacura.