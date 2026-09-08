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La Escuadra Nacional de la Armada de Chile recala en Punta Arenas y abrirá sus buques a la comunidad

Las unidades de la flota naval estarán disponibles para visitas guiadas gratuitas durante las tardes del miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en el Muelle Prat. La actividad permitirá a las familias magallánicas recorrer los buques y compartir con los marinos a bordo.

Periodista Web
Periodista Web

La Escuadra Nacional de la Armada de Chile ya se encuentra fondeada en las aguas de la capital regional y confirmó la apertura de sus unidades operativas para recibir la visita de la comunidad magallánica.

La actividad comunitaria se desarrollará los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en el Muelle Prat de la Empresa Portuaria Austral (EPA), fijando el acceso peatonal a través de la conocida Plaza del Reloj. El horario habilitado para el recorrido del público general será de 14:00 a 17:45 horas en ambas jornadas.

Desde la Institución Naval destacaron que la iniciativa cuenta con entrada totalmente liberada y busca acercar el trabajo de las dotaciones, la tecnología naval y el rol estratégico que cumplen las unidades de la Escuadra Nacional en las aguas australes y el territorio marítimo chileno.

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