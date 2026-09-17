Laguna Blanca conmemora las Fiestas Patrias con gran acto comunitario en la Escuela Diego Portales

Con una alta concurrencia de familias, autoridades y delegaciones institucionales, la comuna rural de Laguna Blanca dio inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias mediante un acto comunitario en las dependencias de la Escuela Diego Portales. La jornada destacó por la presentación de bailes folclóricos de distintas zonas del país y de la cultura Rapa Nui a cargo del alumnado.

El encuentro integró la participación de la Municipalidad de Laguna Blanca, la Posta de Salud Rural, Bomberos y Carabineros, quienes junto a agrupaciones invitadas desde Punta Arenas ofrecieron estand gastronómicos con reparto gratuito de anticuchos, choripanes y sopaipillas, además de kermés y juegos típicos para niños y adultos.

Identidad rural y articulación local

El alcalde protocolar, Esteban Vera Vásquez, resaltó el valor de la ruralidad en estos festejos: “Estamos orgullosos de acompañar a la escuela. Esto nace de la colaboración para celebrar la vida rural que vivimos día a día”. En esa línea, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, catalogó la actividad como una muestra de mancomunión entre el Estado, la escuela y las familias de la Patagonia.

A su vez, la directora del establecimiento, Doris Montiel Quedimán, valoró la articulación lograda este año con la inclusión de conjuntos artísticos de la capital regional y el compromiso del cuerpo docente y apoderados, consolidando una tradición que refuerza la cohesión comunitaria en el territorio.