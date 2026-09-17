Presentan proyecto de ley para eliminar el cambio de hora en Chile y dejar huso permanente para Magallanes

Un grupo de senadores, integrado por Paulina Núñez, Camila Flores, Paulina Vodanovic, Carlos Kuschel y Andrés Longton, presentó un proyecto de ley que busca eliminar de manera definitiva el cambio de hora estacional en Chile y fijar un huso horario oficial con diferenciación territorial.

La propuesta, remitida a la Comisión de Gobierno del Senado, fundamenta sus bases en la evidencia sanitaria sobre los trastornos de sueño y alteraciones en trabajadores por turnos. Además, destaca que de los 195 estados de la ONU, 139 mantienen una hora estable durante todo el año, siendo Chile el único país de Sudamérica que aún aplica variaciones semestrales a sus relojes.

Horarios diferenciados por territorio

El proyecto plantea modernizar la referencia técnica mediante el Tiempo Universal Coordinado (UTC), dejando definidos legalmente los siguientes husos horarios permanentes:

Chile Continental (Región de Arica a Los Lagos): UTC-4 como regla general durante todo el año.

Chile Insular (Rapa Nui e Isla Salas y Gómez): UTC-6 permanente.

Zona Austral (Regiones de Aysén y Magallanes): UTC-3 permanente.

De esta forma, la moción consolidaría de manera legal la solución territorial con la que ya cuenta la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, extendiendo el beneficio del horario de verano continuo a la Región de Aysén y eliminando la alteración biológica para el resto del territorio nacional.