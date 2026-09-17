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Armada de Chile invita a visitar la Fragata “Almirante Lynch” durante este 18 de septiembre en Punta Arenas

La Tercera Zona Naval abrirá las puertas de una de las unidades más emblemáticas de la Escuadra Nacional en el Muelle Arturo Prat. La actividad es gratuita para toda la familia entre las 14:00 y las 17:45 horas.

Periodista Web
Periodista Web

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Tercera Zona Naval extendió una invitación abierta a toda la comunidad de Punta Arenas y a los visitantes de la Región de Magallanes para conocer por dentro una de las unidades de combate más emblemáticas de la Escuadra Nacional: la Fragata “Almirante Lynch”.

La actividad de puertas abiertas se desarrollará durante la tarde de este 18 de septiembre, entre las 14:00 y las 17:45 horas, en las instalaciones del Terminal Marítimo Arturo Prat, dependiente de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral). El acceso peatonal para el público estará habilitado exclusivamente por el sector de la tradicional “Plaza del Reloj”.

Requisitos y recomendaciones para el ingreso

Desde la institución naval informaron que para acceder al recinto portuario y abordar el buque de guerra, cada asistente mayor de edad deberá presentar obligatoriamente su cédula de identidad nacional vigente.

Asimismo, por razones de seguridad operativa dentro del recinto portuario y a bordo de la unidad de la Armada de Chile, no se permitirá el ingreso con mascotas. La iniciativa busca acercar la labor de la Marina a las familias magallánicas durante la jornada patria.

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