Magallanes proyecta potenciar la carne de guanaco como recurso estratégico y producto con sello de origen

Con una población estimada que supera los 250 mil ejemplares en la Región de Magallanes, la carne de guanaco se posiciona como un recurso estratégico de alta calidad nutricional. Recientemente, un estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Kampenaike) y la consultora Nuevo Siglo, financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), entregó los lineamientos para diseñar una estrategia comercial sustentable que aumente las cuotas de caza autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó las propiedades del producto: “Es una carne extra magra, con más de 22% de proteína, menos de 1% de grasa, sin antibióticos ni hormonas, y con aportes de hierro, fósforo y vitamina A superiores a los del vacuno y el cordero”. Desde la Mesa Técnica del Guanaco —instancia que reúne a Corfo, ProChile, Asogama y plantas faenadoras— buscan integrar la proteína en carnicerías, supermercados, la gastronomía local y programas institucionales como Junaeb y las Fuerzas Armadas.

Aceptación local y proyección de marca

La recepción de la comunidad ha sido ampliamente favorable. Según encuestas del INIA, el 62% de los magallánicos ha probado la carne de guanaco y el 71% de ellos manifiesta disposición a volver a comprarla. Iniciativas como la “Fiesta del Guanaco” en Timaukel y experiencias en las Jornadas Ganaderas de Asogama han impulsado el consumo artesanal y la charcutería.

A su vez, las autoridades proyectan la creación de una marca de origen, emulando la campaña histórica del Cordero Magallánico y referentes internacionales de manejo silvestre como el canguro en Australia o el ciervo en Escocia. “El objetivo es que el guanaco pase de verse como una competencia ganadera a ser un motor de desarrollo económico sustentable, empleo e identidad territorial”, concluyó el seremi Cavada.