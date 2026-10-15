Municipalidad de Punta Arenas inicia temporada de city tours gratuitos con nuevo recorrido histórico

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio oficial a una nueva temporada de sus tradicionales city tours gratuitos, iniciativa orientada a promover el patrimonio, la arquitectura y la historia local entre los residentes de la comuna y las delegaciones de turistas que visitan la zona austral.

El programa se extenderá hasta marzo de 2027 y proyecta realizar un total de 12 salidas guiadas. El alcalde Claudio Radonich resaltó el impacto de la propuesta para el desarrollo del turismo comunal: “Durante la temporada pasada, 720 personas participaron en nuestros recorridos, entre vecinos de Punta Arenas, visitantes de otras ciudades de Chile y turistas extranjeros. Son tours gratuitos que han sido muy bien valorados y que permiten mostrar nuestra historia y los atractivos que tenemos”, señaló.

Tres rutas temáticas para la comunidad

La oferta turística municipal de esta temporada incluye tres itinerarios estructurados: “Huellas Antárticas en Punta Arenas”, enfocado en el vínculo histórico de la ciudad con el continente blanco; “Tras las Huellas del Pasado”, centrado en el desarrollo arquitectónico de la zona típica; y la nueva propuesta “Personajes Históricos”, dedicada a las anécdotas y legado de las figuras fundamentales que poblaron la zona a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.