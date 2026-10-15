ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Reformalizan a red que ingresaba vapeadores de cannabis y ketamina a Punta Arenas Ley de Flagrancia: extienden a 24 horas el plazo de detención en Chile Dos conductores ebrios quedan con arraigo tras provocar accidentes en Punta Arenas Colisión al interior de Zona Franca deja una persona lesionada y daños materiales
> Cultura

Municipalidad de Punta Arenas inicia temporada de city tours gratuitos con nuevo recorrido histórico

La iniciativa contempla tres circuitos temáticos que se extenderán hasta marzo de 2027, incorporando como novedad la ruta de “Personajes Históricos” del siglo XIX y XX.

Periodista Web
Periodista Web

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio oficial a una nueva temporada de sus tradicionales city tours gratuitos, iniciativa orientada a promover el patrimonio, la arquitectura y la historia local entre los residentes de la comuna y las delegaciones de turistas que visitan la zona austral.

El programa se extenderá hasta marzo de 2027 y proyecta realizar un total de 12 salidas guiadas. El alcalde Claudio Radonich resaltó el impacto de la propuesta para el desarrollo del turismo comunal: “Durante la temporada pasada, 720 personas participaron en nuestros recorridos, entre vecinos de Punta Arenas, visitantes de otras ciudades de Chile y turistas extranjeros. Son tours gratuitos que han sido muy bien valorados y que permiten mostrar nuestra historia y los atractivos que tenemos”, señaló.

Tres rutas temáticas para la comunidad

La oferta turística municipal de esta temporada incluye tres itinerarios estructurados: “Huellas Antárticas en Punta Arenas”, enfocado en el vínculo histórico de la ciudad con el continente blanco; “Tras las Huellas del Pasado”, centrado en el desarrollo arquitectónico de la zona típica; y la nueva propuesta “Personajes Históricos”, dedicada a las anécdotas y legado de las figuras fundamentales que poblaron la zona a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS