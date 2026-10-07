Museo Salesiano Maggiorino Borgatello ofrecerá jornada de cuentacuentos familiar en Punta Arenas

El Museo Salesiano Maggiorino Borgatello invita a la comunidad de Punta Arenas a disfrutar de un panorama cultural y educativo diseñado para el público infantil. Este sábado 10 de octubre, el tradicional espacio patrimonial acogerá una jornada especial de cuentacuentos a cargo de la narradora Verena Valderas @verecuentos.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 11:30 horas en la Sala de Conferencias del museo. La presentación está orientada especialmente a niños y niñas de entre 2 y 10 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto tutor durante el desarrollo del espectáculo.

Acceso y modalidad de ingreso

Desde la organización del museo destacaron que el acceso a la función no requiere inscripción previa y está incluido con el pago de la entrada general al establecimiento. El ingreso a la sala se realizará por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto.

Esta iniciativa busca consolidar al Museo Maggiorino Borgatello como un espacio abierto a las familias, fomentando la literatura oral, la imaginación y la cercanía con el arte y la cultura desde la primera infancia en la capital magallánica.