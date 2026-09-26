Niña de seis años emociona bailando cueca junto a su padre militar en la Parada Militar de Punta Arenas

Con solo seis años de edad, Fernanda Leonor Sepúlveda Doerner se convirtió en la gran protagonista del tradicional esquinazo de las Fiestas Patrias 2026 en Punta Arenas, realizado en el marco de la Parada Militar en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

La pequeña folclorista cautivó al público asistente al bailar la danza nacional junto a su hermano Boris, de 12 años, y protagonizar posteriormente un emotivo pie de cueca junto a su padre, Alejandro Enrique Sepúlveda Chandia, sargento segundo de la Cuarta Brigada Acorazada “Chorrillos”.

Pasión por las tradiciones desde temprana edad

Fernanda comenzó a dar sus primeros pasos en la cueca a los cinco años, motivada por el ejemplo de su hermano mayor. Desde hace un año forma parte activa de la agrupación folclórica “LoCueca”, participando en diversas presentaciones locales que han consolidado su despliegue y entusiasmo sobre el escenario.

Para la familia, la jornada tuvo un significado imborrable. Alejandro Sepúlveda destacó el orgullo de compartir el baile con sus dos hijos en una fecha tan representativa para las Fuerzas Armadas y la comunidad magallánica: “Poder bailar con Fernanda durante el esquinazo del desfile del 18 de septiembre fue algo que voy a recordar con mucho cariño”, expresó el uniformado, reafirmando cómo las nuevas generaciones mantienen vivas las tradiciones patrias en la Región de Magallanes.