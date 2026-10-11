Orquesta Sinfónica del Liceo Salesiano de Puerto Natales brinda emotivo concierto a la comunidad educativa

En una jornada marcada por el talento y el arte escolar, el gimnasio del Liceo Salesiano de Puerto Natales fue el escenario del concierto anual presentado por su Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro Ignacio Morales Chaval. La presentación tuvo como objetivo principal compartir con familias, docentes y la comunidad educativa el trabajo técnico e instrumental alcanzado por los alumnos durante el presente periodo académico.

La agrupación musical está integrada por estudiantes desde 2º Básico hasta 4º Medio, quienes a través de la práctica orquestal potencian valores institucionales como la disciplina, la perseverancia, el compromiso y el trabajo colaborativo en el aula.

Estrenos y repertorio austral

Durante el evento, los jóvenes músicos interpretaron un programa preparado especialmente para la ocasión, donde destacó la obra “Cuentos Australes”, compuesta por el instructor Jaime Zelaya. La pieza contempla tres movimientos diseñados específicamente para orquesta infantil y ajustados a la dotación instrumental del establecimiento natalino.

Asimismo, uno de los momentos más aplaudidos de la jornada fue el debut de las nuevas filas de clarinetes y saxofones, instrumentos de viento recien incorporados al ensamble bajo la guía de los instructores especialistas Carlos Merino e Isac Cartes. El concierto finalizó con la interpretación colectiva de la emblemática pieza clásica “La Tempestad”, sellando una exitosa etapa de consolidación para la orquesta Salesiana en la Provincia de Última Esperanza.