Pareja de Paine se corona campeona en la 30ª edición del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca Punta Arenas

En una jornada repleta de emotividad, tradición y pañuelos al aire, concluyó la trigésima edición del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca Punta Arenas. Tras cuatro fechas de competencia donde el jurado evaluó la destreza y maestría de los representantes de todo Chile, la pareja de la comuna de Paine (Región Metropolitana), integrada por Ignacia Córdova y Gabriel Oregón, se adjudicó el primer lugar nacional.

El selecto cuerpo de jurados —encabezado por Marlén Cárdenas Mancilla junto a Javiera Ávila, Claudio Alfaro, Norman Quezada, Cristina Cárdenas y Alfonso Díaz— otorgó el vicecampeonato a Javiera Tubio y Víctor Ruiz de Puerto Varas (Los Lagos). El tercer puesto fue para la delegación de Penco (Biobío), mientras que el cuarto lugar lo alcanzaron Francisca Díaz e Ian Phillips de Alto Hospicio (Tarapacá).

Homenajes y reyes del torneo

El evento, que fue seguido por una multitudinaria asistencia presencial y más de 25 mil reproducciones en sus plataformas digitales, estuvo amenizado por las agrupaciones folclóricas Renacer del Pago, Acordes del Puerto y Cantamar, bajo la coordinación general de Alejandro Salgado.

Durante la ceremonia de clausura, la organización brindó emotivos reconocimientos a referentes históricos del certamen: se homenajeó a Sergio Vargas por sus 27 años como voz oficial del campeonato, y a Alfonso Díaz por 29 años de labor como delegado del Biobío. En tanto, Francisca Díaz (Tarapacá) y John Esteban Alvear (Biobío) fueron elegidos como la Reina y el Rey de esta edición conmemorativa.