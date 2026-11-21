La Pastoral del Liceo San José organizó una zumbatón solidaria en apoyo a las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, convocando a una amplia asistencia de niños, jóvenes y adultos en torno al baile y la actividad física.

La jornada recreativa permitió movilizar a distintos integrantes de la comunidad educativa de Punta Arenas, quienes participaron en las sesiones musicales para colaborar con la cruzada benéfica regional.

Con esta actividad, el establecimiento salesiano sumó una nueva iniciativa comunitaria al calendario de recaudación de la campaña solidaria magallánica.