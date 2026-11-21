Cientos de automovilistas participaron en la tradicional lavatón solidaria organizada por la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, Bomba Magallanes, actividad realizada en el sector de la Costanera para reunir fondos en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2026.

Desde tempranas horas, los voluntarios de la unidad bomberil recibieron a los conductores que acudieron al borde costero para lavar sus vehículos a cambio de aportes voluntarios destinados a la campaña regional.

La iniciativa se sumó a las distintas actividades comunitarias desarrolladas en la capital regional para respaldar el financiamiento de los centros de rehabilitación de la zona.