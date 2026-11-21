Una colisión vehicular registrada en la intersección de avenida Bulnes con la Costanera, en Punta Arenas, dejó como saldo a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

A raíz de la fuerza del impacto, uno de los automóviles involucrados se desvió de su trayectoria y terminó estrellándose contra la reja perimetral de Asmar, resultando con daños de consideración en su estructura.

Hasta el lugar acudieron unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) para asistir a los afectados y efectivos de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento policial de rigor y regularon el tránsito en el sector.