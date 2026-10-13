Porvenir prepara la tercera edición de la Fiesta de la Primavera 2026 con desfile de murgas y shows en vivo

La comuna de Porvenir comenzó a afinar los preparativos para vivir la tercera versión de la Fiesta de la Primavera 2026, celebración comunitaria que promete llenar de música, color y ambiente festivo el centro cívico de la capital de la Provincia de Tierra del Fuego. El encuentro está programado para este domingo 25 de octubre a contar de las 14:00 horas en calle Chiloé, frente a la plaza de la ciudad.

El programa diseñado por la Municipalidad de Porvenir contempla actividades orientadas a la infancia desde el inicio de la jornada, incluyendo entrega de cotillón, sesiones de pintacaritas, globoflexia y ambientación sonora. El hito central de la convocatoria arrancará a las 15:00 horas con el desfile de murgas, comparsas y disfraces, donde organizaciones comunitarias y familias locales desplegarán su creatividad sobre el escenario urbano.

Música en vivo, emprendimiento y consolidación

La grilla artística de la tarde contará con la animación y música en vivo del solista Sebastián Amand, dando paso a las 17:00 horas a la presentación estelar de la Agrupación 12, para culminar las actividades de forma oficial a las 18:00 horas. En paralelo, la jornada integrará una feria de emprendedores locales que exhibirán y comercializarán sus productos gastronómicos y artesanales a los asistentes.

Respecto al crecimiento de este hito comunal, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, destacó que el evento nació “muy tímidamente a partir de una idea interna del municipio”, pero valoró que con el tiempo se ha consolidado como una tradición que llegó para quedarse, con miras a continuar ampliando la convocatoria e infraestructura en las próximas ediciones.