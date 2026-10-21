Presentarán la Cantata del Barrio 18 de Septiembre

El próximo viernes 23 de octubre se llevará a cabo la presentación oficial de “La Cantata del Barrio 18 de Septiembre”, un hito cultural y artístico diseñado para rescatar la memoria histórica, la nostalgia y la identidad popular del sector conocido entrañablemente como “La 18”. El encuentro tendrá lugar en el auditorio de la Biblioteca Municipal Nº 114, ubicada en Cancha Rayada Nº 0346.

Escrita por el destacado músico y profesor Fernando Alarcón, integrante del Grupo Musical 7 de Julio, la cantata recrea el origen y desarrollo del barrio desde su fundación en la década de 1950. A través de una cuidada combinación de música, relatos históricos e ilustraciones, la obra pone en valor el trabajo colectivo y el espíritu pionero de las vecinas y vecinos que levantaron este rincón emblemático de la Región de Magallanes.