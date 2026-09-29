Primera Compañía “Bomba Magallanes” celebra tradicional bautizo de agua e incorpora a 9 nuevos bomberos

En una emotiva ceremonia desarrollada en el frontis de su histórico cuartel, la Primera Compañía de Bomberos “Bomba Magallanes” celebró este domingo 27 de septiembre el tradicional bautizo de agua para dar la bienvenida oficial a los nuevos integrantes que se incorporan al servicio activo de la institución en Punta Arenas.

La actividad, que contó con una concurrida asistencia de familiares, vecinos y camaradas de la delegación, había sido postergada originalmente en junio pasado en señal de respeto y adhesión al duelo que afectaba a su compañía de canje en Santiago tras el fallecimiento de uno de sus voluntarios. Tras rendir aquel homenaje institucional, la unidad bomberil más antigua de la región retomó la tradición con renovado entusiasmo.

Refuerzo a la dotación operativa

Durante el desarrollo de la jornada, los postulantes completaron un recorrido con diversas dinámicas y obstáculos preparados para la ocasión, contando en todo momento con la guía de sus respectivos padrinos. El proceso culminó con el esperado y simbólico bautismo de agua servido por las piscinas y mangueras del cuerpo bomberil.

Los nueve voluntarios que sellaron su compromiso con el servicio a la comunidad magallánica fueron Felipe González, Víctor Winkler, Benjamín Pantoja, Camilo Asencio, Héctor Gallardo, Paola Espinoza, Ignacio Aguilar, Isis Gutiérrez y Diego Cárcamo. Con la incorporación de esta nueva camada de rescatistas, la “Bomba Magallanes” fortalece su capacidad de respuesta operativa frente a las emergencias de la capital regional.