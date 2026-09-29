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Ministro de Vivienda anuncia demolición de edificios “tomados por el narco” en Lo Espejo tras asesinato de carabinero

Iván Poduje confirmó una intervención en la población Las Dunas y la extensión del parque Pablo Neruda, espacio donde además se levantará un memorial en homenaje al cabo segundo Cristopher Aguilera.

Periodista Web
Periodista Web

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este lunes una profunda intervención urbano-social en la comuna de Lo Espejo, tras el trágico asesinato del cabo segundo de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández, ocurrido el pasado domingo durante un patrullaje preventivo.

El funcionario policial perdió la vida tras recibir un disparo en el rostro por parte del ciudadano venezolano Brayan Farías Díaz, quien posteriormente fue abatido por personal uniformado en el sector de la población Las Dunas. Desde el lugar de los hechos, el secretario de Estado confirmó que se trabaja en coordinación con el municipio local para erradicar los focos de delincuencia e incivilidades en la zona.


Demolición de bloques y parque memorial

El titular del Minvu fue enfático al describir la compleja situación del sector: “Este es un lugar que está absolutamente capturado por la droga. En los edificios de la población Las Dunas nos ha pedido la alcaldesa que podamos hacer una intervención para poder demoler los edificios que están tomados por el narco, que son un espacio central de la población y que tienen aterrorizados al resto de los vecinos”, sostuvo Poduje.

En la misma línea, el ministro detalló que el plan contempla la renovación e integración del Parque Pablo Neruda, extendiendo las áreas verdes hacia las avenidas Clotario Blest y Salvador Allende. Asimismo, anunció que dentro del diseño del proyecto se construirá un memorial institucional en el punto exacto donde fue asesinado el carabinero, como homenaje a su entrega y en apoyo a la comunidad del sector.

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