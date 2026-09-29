Delegación Presidencial de Tierra del Fuego y CAJ firman convenio para acercar la asistencia jurídica en Porvenir, Primavera y Timaukel

En una ceremonia desarrollada este lunes 28 de septiembre en las instalaciones del Colegio María Auxiliadora de Porvenir, la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) formalizaron la firma de un convenio estratégico de colaboración destinado a fortalecer la presencia de los servicios de justicia en la isla.

El acto contó con la presencia de la delegada presencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández; y el director regional de la CAJ, Alejandro Donatti, acompañados por docentes y alumnos de la comunidad educativa.

Cobertura provincial y formación escolar

El acuerdo interinstitucional tiene como objetivo garantizar orientación y representación legal gratuita y oportuna en las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, sorteando las brechas de conectividad y aislamiento territorial de la provincia. La iniciativa contempla la prestación de servicios especializados en áreas clave como defensa laboral, atención prioritaria a personas mayores, mediación familiar y apoyo integral a víctimas de delitos.

En forma paralela a la firma del convenio, las autoridades encabezaron un Taller de Mediación Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos dirigido a alumnos de segundo ciclo básico del Colegio María Auxiliadora y de la Escuela Bernardo O’Higgins, entregando herramientas de diálogo para promover la sana convivencia en los establecimientos de la comuna.