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Delegación Presidencial de Tierra del Fuego y CAJ firman convenio para acercar la asistencia jurídica en Porvenir, Primavera y Timaukel

El acuerdo firmado en el Colegio María Auxiliadora permitirá reforzar la atención especializada en materia laboral, mediación, adultos mayores y atención a víctimas en la provincia insular.

Periodista Web
Periodista Web

En una ceremonia desarrollada este lunes 28 de septiembre en las instalaciones del Colegio María Auxiliadora de Porvenir, la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) formalizaron la firma de un convenio estratégico de colaboración destinado a fortalecer la presencia de los servicios de justicia en la isla.

El acto contó con la presencia de la delegada presencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández; y el director regional de la CAJ, Alejandro Donatti, acompañados por docentes y alumnos de la comunidad educativa.

Cobertura provincial y formación escolar

El acuerdo interinstitucional tiene como objetivo garantizar orientación y representación legal gratuita y oportuna en las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, sorteando las brechas de conectividad y aislamiento territorial de la provincia. La iniciativa contempla la prestación de servicios especializados en áreas clave como defensa laboral, atención prioritaria a personas mayores, mediación familiar y apoyo integral a víctimas de delitos.

En forma paralela a la firma del convenio, las autoridades encabezaron un Taller de Mediación Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos dirigido a alumnos de segundo ciclo básico del Colegio María Auxiliadora y de la Escuela Bernardo O’Higgins, entregando herramientas de diálogo para promover la sana convivencia en los establecimientos de la comuna.

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