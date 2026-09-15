Peatón resulta lesionado tras ser atropellado en Avenida Bulnes con Bilbao en Punta Arenas

Un accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en la intersección de Avenida Bulnes con calle Bilbao, en el sector norte de Punta Arenas, donde un peatón resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo particular.

Hasta el lugar de la emergencia concurrió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para prestar los primeros auxilios al transeúnte afectado. Tras ser estabilizado en la vía pública, el hombre fue derivado en ambulancia hasta el centro asistencial de la ciudad. Según la evaluación médica preliminar, la víctima ingresó con lesiones de carácter menor, manteniéndose fuera de riesgo vital.