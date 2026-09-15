Realizan masivo operativo interinstitucional contra el abigeato en la Ruta 9 Norte de Magallanes

Durante la tarde de este domingo se desplegó un masivo operativo preventivo contra el abigeato en la Ruta 9 Norte, en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural impulsado en la Región de Magallanes. La intervención interinstitucional tuvo como objetivo controlar el transporte irregular de productos cárnicos ante el aumento en la demanda por Fiestas Patrias.

La fiscalización estuvo coordinada por la Seremi de Seguridad Pública y articuló el trabajo de efectivos de Carabineros de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los equipos inspeccionaron minuciosamente camiones de carga, buses interurbanos, furgones y vehículos particulares para verificar la procedencia legal, trazabilidad y documentación de los productos transportados.

Fiscalizaciones continuas y uso de canes

Un elemento clave del procedimiento fue la incorporación del binomio canino del SAG, recurso técnico que permitió agilizar la detección de productos de origen animal en maleteros y compartimentos de carga de los vehículos inspeccionados.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que “este trabajo continuará desarrollándose en rutas, comercio y también en el área marítima. Lo importante es mantener una acción coordinada y permanente de las instituciones para prevenir el abigeato y otros delitos asociados a la actividad rural”.