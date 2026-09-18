Punta Arenas dio el vamos a las Fiestas Patrias con cuecas, chamamé y apertura de fondas

Con el tradicional pie de cueca, los contagiosos ritmos del chamamé y un masivo marco de público, Punta Arenas dio el inicio oficial a las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Dos recintos emblemáticos de la comuna abrieron sus puertas para albergar las tradicionales ramadas y fondas que recibirán a miles de magallánicos durante el fin de semana largo.

La jornada inaugural contó con la participación de autoridades regionales y municipales, encabezadas por representantes del Gobierno Regional y el municipio, quienes compartieron con fonderos, folcloristas y familias en un ambiente marcado por la gastronomía típica, el baile y la identidad patagónica.

Celebración con sentido de responsabilidad

Junto con destacar la amplia oferta gastronómica de empanadas, asados y anticuchos, las autoridades hicieron un enfático llamado a la prevención y al autocuidado. El foco de las recomendaciones estuvo puesto en evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, planificar los desplazamientos familiares y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes en las rutas urbanas y periurbanas de la comuna.

Los recintos habilitados mantendrán sus puertas abiertas durante todas las festividades, contando con resguardo policial, fiscalización de servicios de salud y una variada parrilla de espectáculos folclóricos locales.