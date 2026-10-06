Punta Arenas será sede del XXI Encuentro Nacional de Cevas con cerca de cien líderes pastorales del país

La ciudad de Punta Arenas se transformará durante el presente mes de octubre en la sede nacional de la pastoral juvenil al albergar el XXI Encuentro Nacional de Coordinadores de Cevas (Centros de Vacaciones Solidarios). La actividad, que reunirá a cerca de un centenar de jóvenes líderes, coordinadores y asesores pastorales provenientes de diversas regiones de Chile, se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre en las instalaciones del Liceo Salesiano San José.

El objetivo central de la cita es consolidar el trabajo comunitario y la solidaridad orientada hacia los niños de los sectores vecinales más vulnerables del país, además de propiciar una instancia formativa y de intercambio de experiencias entre las distintas delegaciones para renovar la labor de animación que caracteriza a los centros en cada temporada estival.

Liderazgo regional y cobertura de medios

Desde la Coordinación Diocesana de Cevas Magallanes valoraron la oportunidad de albergar esta convención en la zona austral, destacando el impacto formativo y social que genera el encuentro de líderes comunitarios en la capital regional.

Asimismo, la organización confirmó que durante la jornada del sábado 10 de octubre se dispondrá de un espacio especial para los medios de comunicación locales, permitiendo el ingreso al recinto para la realización de entrevistas, registro de imágenes y transmisiones en vivo. Para la gestión de entrevistas previas y coordinación de prensa se encuentran disponibles Catalina Vera (coordinadora general), Yasna Alarcón (asesora laica) y Jorge Millán (asesor espiritual).